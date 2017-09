Triathlon Apeldoorn is dit jaar groter dan ooit

De Triathlon Apeldoorn vindt plaats in en rond het Boschbad. Er verschijnen zaterdag zo'n zevenhonderd deelnemers aan de start en dat is meer dan ooit. De reden daarvan is dat er dit jaar twee series op de agenda staan van het hoofdnummer, de kwart triatlon. Dat biedt in één keer plaats aan honderd extra deelnemers en die zijn er ook allemaal.

,,We doen dit om mensen meer kennis te laten maken met triatlon'', legt Hans Simons uit namens de organisatie. ,,Met de extra serie op de kwart creëren we die mogelijkheid.'' De kwart triatlon (de olympische afstand) is zeer populair. Of er volgend jaar nog een serie bij komt, is echter zeer de vraag. ,,We hebben nu al 125 vrijwilligers die de hele dag druk zijn. Die willen we er graag bij houden, daar zijn we zuinig op.''