Tribunes moeten vol tijdens EK baanwielrennen in Apeldoorn

Het is de kick-off van het Europees kampioenschap baanwielrennen dat volgende maand in het Omnisportcentrum wordt gehouden. Weer een groot sportfestijn in Apeldoorn, dat al eerder het WK als gastheer meemaakte, net als bij diverse atletiektoernooien, tennis- en volleybalwedstrijden van Oranje.

En ook dit EK wordt weer omarmd, zegt Reinou de Haan, projectmanager evenementen van de gemeente Apeldoorn. ,,Het is zeker belangrijk voor Apeldoorn, want sporten en wielrennen in het bijzonder is één van de kernsporten van deze gemeente. Zeker met zo'n mooie accommodatie als het Omnisportcentrum die we hebben. Kijk maar naar het EK volleybal, wat een oorverdovend lawaai er werd gemaakt vanaf de tribunes. Dat was prachtig.”

Volledig scherm Tientallen kinderen namen deel aan de dikkebandenrace op het Marktplein. © Kevin Hagens

Volle tribunes

Buiten dat, zegt De Haan, is ‘zien sporten, doet sporten’ heel belangrijk voor een gemeente die gezond bewegen hoog in het vaandel heeft staan. ,,Dus ik hoop dat er net zoveel mensen naar het EK komen als naar het WK vorig jaar. Dat we weer volle tribunes hebben, want dat verdienen de sporters. En ik heb vernomen dat we op de eerste dag al een grote kans maken op medailles met de teamsprint.”

Ambassadrice

Iemand die daar alles van weet is oud-baanwielrenster Elis Ligtlee. De Eerbeekse stopte dit jaar met topsport, maar is als ambassadrice wel verbonden aan het EK in Apeldoorn. ,,Mijn taak is om zo veel mogelijk mensen enthousiast te maken voor het EK, want die tribunes moeten vol. Ik gun alle renners net zo veel publiek als bij het WK, dat was heel mooi.” Ligtlee haalde zelf WK-brons op de 500 meter tijdrit in Apeldoorn. ,,Het is supergaaf om voor een vol Omnisport te mogen rijden. Ik vond dat altijd heerlijk om mee te maken en die drukte om me heen te hebben. Dus ik roep ook iedereen op om naar het EK te komen kijken!”, zegt Ligtlee, die de racende kinderen op het Marktplein vol vuur aanmoedigt.