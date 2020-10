Trio steelt zeker acht fietsen en wordt in Apeldoorn op heterdaad betrapt

Paul (35) stapte uit het leven, nu hopen zijn ouders dat zijn muziek blijft bestaan: ‘Als eerbetoon’

18 oktober Een stapeltje cd’s bovenop een laptop. De artistieke erfenis van componist Paul Crucq, lag die klaar voor zijn familie en partner? Of vroeg de muziek erom ook figuurlijk opgepakt te worden? Zijn ouders doen, met vriendin Nina, hun best om het bijzondere oeuvre nu alsnog naar het publiek te brengen. Zes jaar nadat hun zoon op 35-jarige leeftijd uit het leven stapte. ,,Als postuum eerbetoon. Maar we doen het ook voor ons eigen rouwproces.’’