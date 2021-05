Trio toont lef en begint in crisistijd tweede restaurant: ‘Met misschien wel de beste biefstuk van Apeldoorn’

Onderzoek Leger van boa’s piept en kraakt: ‘Playmobil­po­li­tie? Velen zijn nu beter opgeleid dan agent’

8 mei Zelfs als je argeloos over straat slentert ontgaan ze je niet: de buitengewoon opsporingsambtenaren. Afgekort: boa’s. Dat boa-leger groeit en groeit en wordt bovendien professioneler. Tot aan bewapening toe. Maar hoeveel geweldsmiddelen, taken, bevoegdheden en opleidingseisen kun je nog geven aan een boa voordat het fenomeen zichzelf in de staart bijt?