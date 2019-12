Troelstrastraat Apeldoorn opnieuw getroffen door waterleidingbreuk

Knokpartij na voetbalwed­strijd in Voorst: kantiner­uit gesneuveld, politie moet vechtersba­zen uit elkaar halen

0:12 Het voetbalduel in de vijfde klasse E tussen Voorst en Veluwezoom (3-3) uit Velp werd na afloop ontsierd door vechtpartijen. Aan dit tumult had de thuisclub part noch deel, want het was de selectie van voetbalvereniging De Hoven uit Zutphen die slaags raakte met de spelers en supporters van Veluwezoom.