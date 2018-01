Troosteloze Oranjerie in Apeldoorn snakt naar flinke verbouwing

Nu een aantal pop-up winkels is vertrokken, schreeuwt het winkelcentrum De Oranjerie om een facelift en nieuwe ondernemers. De verbouwing kan voor de winkeliers niet snel genoeg beginnen.

,,Het is echt een trieste bedoening hier'', vindt Jeanette uit Vaassen. ,,Het is toevallig dat je ons er naar vraagt, want we zijn hier speciaal naar binnen gelopen omdat ik even wilde laten zien hoeveel er leeg staat hier. Het nodigt niet uit om langer te blijven. Het centrum van Vaassen is véél gezelliger.''

Alles dicht

Een voorbijgangster: ,,Eerder kwam ik hier altijd wel om een kopje koffie te drinken, maar op het binnenpleintje is nu alles dicht. Dus dat zoek ik nu ook buiten de Oranjerie.''

,,Ik vind het echt vergane glorie'', vertelt een Apeldoornse. Haar naam zegt ze liever niet omdat ze de eigenaar van het winkelcentrum kent. ,,Ik gebruik het nu eigenlijk alleen nog als sluiproute naar mijn werk. Bij Hoog Catharijne in Utrecht heeft een forse investering wel geholpen, maar of dat hier ook werkt. En of je dat moet willen, ik vraag het me af.''

Blij

De winkeliers zijn zelf terughoudender. ,,Maar we zijn heel blij dat er nu eindelijk echt iets gaat gebeuren. Het is hard nodig'', vertelt Andrea van kledingwinkel JustAJoke. De voorbereidingen voor de verbouwing zijn intussen begonnen. De ingang aan de Nieuwstraat is 'vanwege renovatiewerkzaamheden' gesloten, staat op een briefje op de draaideur. Lunchroom de BioRie op het middenplein is weg, op de eerste verdieping zijn plafondplaten weggehaald en kledingwinkel New Yorker is begonnen met het inrichten van een winkel een paar deuren verderop.