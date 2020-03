Tropentijd voor ‘juf’ Sabina uit Apeldoorn: overdag geeft ze les en ‘s avonds werkt ze in de zorg

Afkloppen, maar 's Heeren Loo is nog altijd coronavrij

19:30 Even afkloppen natuurlijk, maar tot dusverre de grote organisatie voor gehandicaptenzorg 's Heeren Loo, waar zo'n 30.000 mensen bij betrokken zijn, nog altijd coronavrij. Wel zijn enkele werknemers en cliënten op het virus getest maar die waren allen negatief, meldt woordvoerder Willeke van Uden. ,,Misschien komt dat ook onze meeste vestigingen boven de grote rivieren liggen. In het zuiden zijn we veel minder vertegenwoordigd".