Trotse Elly (83) uit Apeldoorn heeft dag van haar leven

Politie in Apeldoorn rukt uit voor steekpar­tij, blijkt een knokpartij: drie personen lichtge­wond

24 april De politie in Apeldoorn kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding binnen van een steekpartij aan de Sluisoordlaan. Daar aangekomen bleek het mee te vallen: er was sprake van een knokpartij tussen twee groepen jongens. Van een steekpartij was geen sprake. Wel raakten twee of drie jongens lichtgewond.