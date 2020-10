Trouwe klanten schieten Rene uit Apeldoorn te hulp na noodkreet: ‘Heb me 5 jaar de klere gewerkt’

Mondkapjes bij huisartsen­prak­tij­ken regio Apeldoorn; griepprik in strakke tijdssche­ma's

1 oktober Huisartsen Regio Apeldoorn vragen vanaf nu patiënten dringend, in lijn met het advies van het kabinet, in hun praktijk een mondmasker te dragen. Dat geldt ook voor de Spoedpost van de huisartsen bij het Gelre Ziekenhuis. Tot dusverre was dat in de huisartsenpraktijken niet nodig.