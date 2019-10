Trouwen in je eigen huis? In Apeldoorn kan dat straks

De regeling rond trouwlocaties wordt binnenkort opnieuw officieel gepubliceerd, en vanaf dat moment zijn de ruimere mogelijkheden meteen van kracht. Elk pand dat in de gemeentelijke administratie is opgenomen, dus ook een woning, kan dan desgewenst worden aangewezen als trouwlocatie. De gemeente moet na een aanvraag nog wel per situatie beoordelen of ‘de goede smaak’ of de openbare orde niet in het geding is. Ook moet de ambtenaar van de burgerlijke stand haar of zijn taak op een veilige wijze kunnen uitvoeren. Tot slot geldt als voorwaarde dat de plechtigheid in de openbaarheid plaatsvindt.