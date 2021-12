Trucker met spoed naar ziekenhuis na ongeval bij distributiecentrum in Apeldoorn

Het ging rond 09.45 uur mis aan de Ecofactorij. De hulpdiensten rukten direct massaal uit na de melding. De traumahelikopter die uitvloog werd even later geannuleerd. Wel kwamen twee ambulances en een politieauto naar de plek des onheils.

Wat er precies gebeurd is en hoe het slachtoffer eraan toe is, is nog niet bekend. De politie heeft bij de arbeidsinspectie melding gedaan van het ongeluk. Elizabeth Palandeng, woordvoerster van de inspectie SZW, kon in dit stadium nog niets inhoudelijks zeggen over de zaak.