Trucker verliest loodzware trailer voor Apeldoorns verzorgingshuis: ‘Dit had anders kunnen aflopen’

VIDEO Gewonde bij steekpar­tij in Apel­doorn-Zuid: politie pakt één man op

Bij een steekincident in Apeldoorn-Zuid is vlak voor middernacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd door het ambulancepersoneel behandeld en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield één man aan voor mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij.

5 januari