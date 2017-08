Truckerstocht met 250 voertuigen rijden zaterdag door Apeldoorn

Het was achteraf niet meer dan een rimpeling in de vijver. Maar, zegt Edwin Huisman, dit voorjaar zaten hij en de andere vrijwilligers van de organiserende stichting er flink mee in hun maag. De hoofdsponsor was afgehaakt en het jaarlijkse uitje voor mensen met een beperking kwam op de tocht te staan.

,,We waren bang dat we de begroting niet rond konden krijgen en zagen het einde van het evenement in zicht'', aldus de voorzitter. ,,We hebben vervolgens de kracht van sociale media ervaren. Na een noodkreet op Facebook is er zoveel los gekomen. Er meldden zich nieuwe weldoeners, waarna wij ons weer volledig op de organisatie konden richten.''

Route

Het eerste konvooi vertrekt zaterdag om 11.30 uur. Het feit dat de Laan van de Mensenrechten is afgesloten maakt voor de route niet uit. ,,We hebben het wel in ons overleg met gemeente en politie besproken'', aldus Huisman ,,want door de omleidingen kan het drukker zijn op de route. We hebben samen de inschatting gemaakt dat het gewoon moet kunnen.''

Het vertrek gaat in twee etappes om het overige verkeer zo min mogelijk te hinderen. ,,We begrijpen dat het vervelend kan zijn als je even voor ons moet wachten.'' De route loopt vanuit Zuid naar Orden, Ugchelen, Beekbergen en Loenen. Terug via Klarenbeek en De Maten.