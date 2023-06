Droogte in Apeldoorn: met deze tips blijft je tuin lekker groen

met video Enorme ravage na verwoesten­de brand Apeldoorn: ‘Dit heeft een enorme impact op de wijk’

De verwoestende brand in Apeldoorn heeft donderdag vier appartementen compleet in puin gelegd. Vrijwel alle bewoners van het complex hebben bij familie of vrienden een slaapplek weten te vinden. De brandweer is inmiddels begonnen met puinruimen, onder toeziend oog van burgemeester Ton Heerts.