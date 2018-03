Tuinen van Zuidbroek kunnen gaan bloeien

Daadkracht

Eelke Bos nam in 2006 het initiatief. Bij de aanleg van nieuwbouwwijk Zuidbroek gingen de openbare tuinen van plaatsgenote Riet Bloem verloren; Bos stelde zich tot doel iets verderop opnieuw zo'n bloeiende plek voor ontmoeting en rust te maken. Nadat Bos overleed namen onder anderen Carel Braakman en Theo Solen het stokje over. De voormalige bestuurders van respectievelijk woningcorporatie De Woonmensen en Riwis Zorg & Welzijn brachten veel kennis, een groot netwerk en daadkracht in. Toch kwam er herhaaldelijk een kink in de kabel, om uiteenlopende redenen. ,,We hebben zo vaak gedacht 'Zullen we de champagne opentrekken?'. En dan volgde weer een teleurstelling.''

Vorig jaar kwam de oplossing: de gemeenteraad stemde ermee in het terrein over te doen aan de stichting. De overdracht is nu een feit. Inmiddels is een architect begonnen met tekenen. Het bestuur hoopt binnen afzienbare tijd de financiering rond te krijgen bij een investeerder; twijfel dat dat lukt hebben Solen en Braakman niet. ,,We zijn superblij.'' Het bestuur hoopt nog wel dat zich een vrijwilliger meldt die het bouwkundig deel van het project wil leiden.