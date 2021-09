Tumult in Apeldoorn: man wordt midden in winkelgebied met honkbalknuppel geslagen

‘Probeersel’ uit Uddel verovert al honderd steden: ‘In Nederland is de rek er wel een beetje uit’

21 september De Escape Tours van SOS Events uit Uddel begon als probeersel, bijna een geintje. Eind 2019 werd het eerste spel zonder al te veel tamtam gelanceerd in Harderwijk. Bijna twee jaar later kan de Escape Tour worden gespeeld in honderd steden, verdeeld over vijftien landen. ,,We ontvangen verzoeken uit alle windstreken, van China tot Brazilië.’’