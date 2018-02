Tunnel Osseveld kan er definitief komen

De spoorovergang geldt al jaren als knelpunt in de ringweg, omdat de spoorbomen een flink aantal keren per uur naar beneden zijn. Met een tunnel onder het spoor kan het wegverkeer door blijven rijden. De aanleg van zo'n constructie is nu begroot op een kleine negentien miljoen euro. Vorig jaar tekende zich al af dat het Rijk mee wilde betalen. Daarna bleef het echter lange tijd stil, reden ,,om haast zenuwachtig te worden'', zegt verkeerswethouder Johan Kruithof (PvdA). Na aanhoudende lobby is de toezegging nu definitief. Het Rijk neemt de helft van de investering op zich. Dat is een voltreffer, want het project voldoet niet helemaal aan de de eisen van het Rijk. De provincie had al drie miljoen euro toegezegd.

Logica

Het Rijk wil ook meebetalen aan een eventuele bredere tunnel. Ook al past dat al helemáál niet in de landelijke regeling. Apeldoorn wil de ringweg aan de noordoostkant van de stad verdubbelen. Bij de bouw van de tunnel alvast twee keer twee rijstroken aanleggen is iets duurder dan een kleinere tunnel plaatsen. Maar veel goedkoper dan later de constructie uitbreiden. Het Rijk ziet de logica om het meteen goed te doen en wil dat daarom steunen. Wel wordt het dan een wat lagere bijdrage dan bij een twee rijbanen-tunnel, en zijn in dat geval alle mee- of tegenvallers voor de gemeente. Apeldoorn laat eind dit jaar weten waar ze voor kiest.

2022

Kruithof is zelf voorstander van de variant met dubbele rijstroken. De uiteindelijke keuze is aan de gemeenteraad. Volgens de huidige schatting is voor een bredere tunnel 4,2 miljoen euro meer nodig. Als die grotere bak er komt, is het een ,,zeer reële'' optie dat Apeldoorn het aansluitende stuk ring meteen verdubbelt - als dat financieel en verkeerstechnisch haalbaar is.