Turkije haalt halve finales OKT ten koste van België, supporters maken er een volleybalfeest van

Video Monteur van Bakkers Bedrijfsauto’s uit Apeldoorn valt gewond uit tijdens Dakar Rally: ‘Dat was een beste klap’

16:37 Monteur Martin Roesink (56) hoopt in de loop van volgende week veilig terug te keren in Olst nadat hij donderdag gewond raakte. Hij brak een ruggenwervel tijdens de vijfde etappe van de Dakar Rally, die in Saoedi-Arabië wordt verreden. ,,Ik kan dus nog niet aan het werk.’’