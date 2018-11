Turkije veroordeelt Apeldoornse IS-bruid Xaviera S. tot ruim 7 jaar cel

Xaviera S., de IS-bruid uit Apeldoorn, is in Turkije veroordeeld tot zeven jaar en zes maanden gevangenisstraf.

Volgens de tenlastelegging werd ze verdacht van ‘lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie’. Daarop staat in Turkije een maximale straf van 15 jaar cel. Xaviera is de eerste Nederlandse IS-aanhangster die in Turkije wegens die beschuldiging werd berecht.

Twee dagen voor Xaviera’s 25e verjaardag sprak de voorzitter van de meervoudige kamer voor zware misdrijven van de rechtbank in de zuidoostelijke stad Urfa de straf uit. Xaviera toonde geen enkele emotie.

Ook haar echtgenoot, de jihadist Mokhtar M. (37), die had bekend korte tijd bewaker te zijn geweest bij IS, kreeg dezelfde vrijheidsstraf opgelegd. De in Sanliurfa wonende Syriër Abdullah B., bij wie het uit Syrië gevluchte stel tijdelijk onderdak zou krijgen, werd vrijgesproken.

Bijna vier jaar

De pro deo advocaat die haar door de rechtbank was toegewezen rekende na de zitting uit dat Xaviera met aftrek van tien maanden voorarrest, strafvermindering wegens samenwerking met de politie en spijtbetuiging in totaal 3 jaar en tien maanden moet zitten. Ze heeft de kans om binnen een week schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen het vonnis.

In haar laatste woord vroeg ze de rechter nogmaals ‘welk bewijs is er?’ En ze herhaalde: “Ik heb nergens aan deelgenomen”.

Xaviera en Mokhtar waren begin januari gevlucht uit het kalifaat en probeerden via Turkije terug te keren naar Nederland. Kort nadat ze illegaal de Syrisch-Turkse grens waren overgestoken, arresteerden agenten van de anti-terreur brigade hen. Tijdens een eerdere zitting had ze elke betrokkenheid bij de terreurgroep Islamitische Staat van de hand gewezen. Ze zei niet te hebben deelgenomen aan activiteiten van IS en evenmin een wapentraining te hebben gehad.

Interpol

Een half jaar na haar bekering tot de islam vertrok Xaviera in januari 2014 naar Syrië. Sinds december 2016 stond ze op de Nederlandse sanctielijst terrorisme. Interpol had een internationaal opsporingsbevel tegen haar uitgevaardigd.

Als 21-jarige was ze naar IS-gebied in Syrië gegaan ‘voor mijn geloof en om kinderen te helpen, want ik had in Nederland gezien dat hun situatie in Syrië heel slecht was’, zo zei ze in het Nederlands via haar tolk.

De IS-bruid, die in Syrië door IS met een religieuze ceremonie werd uitgehuwelijkt aan de Algerijnse Dadi M., alias Mokhtar M. (37), zit al sinds haar arrestatie op 5 januari van dit jaar achter tralies in voorarrest. Ze was niet lijfelijk aanwezig in de rechtszaal maar kon alles volgen via een videoverbinding vanuit haar gevangenis in de stad Gaziantep, 150 km verderop.

Spijt?

Hoewel er bij de vorige zitting verwarring was of ze spijt had van haar connecties met IS, zei ze toen wel: “Ik heb alleen spijt dat ik in hun gebied heb geleefd”. De volledig in zwart gehulde moslima stond terecht in het paleis van justitie van Sanliurfa, 50 km ten noorden van de Syrische grens. Haar proces begon begin juli.