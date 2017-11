Turkse ouderen op omstreden wachtlijst voor appartementen Apeldoorn

Het complex wordt al bewoond door ouderen, maar de woningstichting Ons Huis maakte vorige week bekend appartementen die nu vrij te komen, te zullen verhuren aan Turkse ouderen die thuiszorg ontvangen via Waalstad. De huidige bewoners mogen blijven wonen in het complex, maar als ze dat niet zien zitten, helpt de woningstichting ze met verhuizen.

De plannen zijn veel bewoners in het verkeerde keelgat geschoten. Ze zijn bang om straks tussen enkel nog Turks sprekende ouderen te wonen.

Wachtlijst

,,Er is al veel belangstelling voor de appartementen'', vertelt Mercan Yildiz, directrice van thuiszorgorganisatie Waalstad. ,,Op dit moment is er een appartement leeg, maar we hebben al zes tot zeven mensen die hebben aangegeven te willen kijken. Er is dus al een wachtlijst.''

In woonzorgcentrum Avondzon, op een steenworp afstand van het seniorencomplex aan de Duivenlaan, wordt elke maandagavond een Turkse warme maaltijd geserveerd. Zuleyha Zeylan (55) helpt als vrijwilligster, Osman Sevilir (82) heeft net zijn warme maaltijd op. Volgens Zeylan is een plek voor de Turkse ouderen in de leeftijd van Sevilir hard nodig.

Alleen

,,De mensen zijn alleen, voelen zich ook alleen omdat ze de taal niet spreken. Nederlandse buren in het complex hoeven niet bang voor ons te zijn, we willen samen doen, iedereen is welkom. We zijn heel blij dat zoiets in Apeldoorn komt. Voor mijn ouders zou dat heel mooi zijn, en voor ouders van vrienden van me, daar hebben we het wel over.''