Tussen hoop en vrees: Mehmet Gül uit Apeldoorn wil blijven na vijftien jaar wachten

Aan het eind van het gesprek worden zijn emoties hem even teveel. Wrijft met zijn handen door zijn licht betraande ogen. Het moment dat hij naar de foto kijkt van zijn ernstig zieke vader, in een ziekenhuis in Turkije. Mehmet kan zijn hem niet bezoeken want, zo zegt hij, als hij daar is komt hij Nederland niet meer in. Zo moest hij ook al de begrafenis van zijn oma missen.