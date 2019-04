Twee agenten lichtgewond bij aanrijding in Apeldoorn

Apeldoorn­se Lotte Jansen gaat er tegenaan met Olympische drive

11:33 Ze runde al een vestiging in Apeldoorn en haar broer Bas doet dat in Duitsland. De Apeldoornse Lotte Jansen vindt het nu tijd om met tegel- en sanitairzaak Balotti haar vleugels verder uit te slaan: ze heeft nog een vestiging geopend in Soesterberg. Voor haar andere droom - de Olympische Spelen bereiken - heeft ze in de avonduren nog genoeg tijd...