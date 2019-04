Twee alternatieven voor Koningskermis in Apeldoorn

Hoofdper­soon grote politie-ac­tie in Deventer binnenstad alsnog aangehou­den in Apeldoorn

14:17 De 35-jarige Deventenaar die gistermiddag een massale politie-actie inclusief inzet van een arrestatieteam veroorzaakte op de Stromarkt, is later die avond alsnog aangehouden in Apeldoorn. Dat bevestigt de politie.