Twee Apache-gevechtshelikopters vliegen over Loenen voor eregroet aan gestorven militairen

Twee Apache-gevechtshelikopters van de de Koninklijke Luchtmacht zijn vrijdagmiddag over het militarie ereveld in Loenen gevlogen om een eregroet te brengen aan twee militairen die in 2015 omkwamen in Mali.

Het gaat om de 30-jarige kapitein Rene Zeetsen en de 26-jarige eerste luitenant Ernst Mollinger, die omkwamen bij een helikoptercrash. De Apaches vlogen even na het middaguur over de erebegraafplaats in Loenen om een eregroet te brengen aan een van de twee militairen die hier begraven ligt. Ze vlogen ook over Venlo, waar de as van de andere militair is verstrooid.

Hechte groep

,,Het ongeluk is vandaag precies acht jaar geleden gebeurd, maar het leeft nog heel erg binnen het squadron,’’, legt woordvoerder Hannah Whittle van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht uit. ,,Het is een hechte groep. Het ongeluk wordt daarom jaarlijks op een of andere wijze herdacht. Dit jaar was dat een fly-over, omdat dat toevallig paste in het trainingsschema van de apaches.’’

Zo'n fly-over is anders dan een militaire eregroet door helikopters, waarbij vier toestellen naast elkaar vliegen en er eentje vervolgens omhoog vliegt, om het ten hemel gaan van een van de leden van het squadron te symboliseren. Dat gebeurt bij officiele afscheidsdiensten. In dit geval vlogen de helikopters alleen over de laatste rustplaats van de omgekomen militairen. Om privacyredenen doet Defensie geen mededelingen over hun woonplaats.

Technisch mankement

Kapitein Zeetsen en eerste luitenant Mollinger kwamen in maart 2015 om het leven toen hun Apache-helikopter in Mali neerstortte. Uit een onderzoek dat werd ingesteld door de Koninklijke Luchtmacht kwam naar voren dat een technisch mankement de oorzaak was: een onderdeel van het besturingssysteem van de helikopter had gefaald.

Apache-helikopters zijn gevechtshelikopers die specifiek zijn gebouwd om aan het front te opereren en dodelijk geweld uit te oefenen. De Nederlandse apaches waren destijds in Mali in het kader van een VN-missie.

Volledig scherm Een Nederlandse Apache. © Ministerie van Defensie

