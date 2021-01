Twee auto’s total loss na klapper in Apeldoorn: verkeer op A50 ondervindt hinder

Apeldoor­ners stemmen in Orpheus, Omnisport, Grote Kerk en gymzalen

6:00 Stemmen in Orpheus, Omnisport of de Grote Kerk. Het kan woensdag 17 maart wanneer een nieuwe Tweede Kamer wordt gekozen. Vanwege corona opent de gemeente Apeldoorn stembureaus op alternatieve locaties, zodat er overal een gescheiden in- en uitgang is.