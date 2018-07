Twee eenden dood door botulisme in vijver Apeldoorn Zuid: pas op met huisdieren

Blauwalg

Behalve botulisme is er half juni ook blauwalg in de vijver aangetroffen. Mensen die met het water in contact komen, kunnen last krijgen van huiduitslag en maag- en darmproblemen. Dit kan gebeuren bij het inslikken van water of door contact met de blauwalgen via de huid of ogen. Goed douchen na aanraking is voor mensen voldoende. Met kleine kinderen moet goed opgepast worden, omdat ze vaker meer water inslikken dan volwassenen.