Twee gewonden bij ongeluk in Beekbergen

De Goedkoope Simon in Apeldoorn beschreven in boek over Joodse Huizen: ‘De Stations­straat was toch een goede buurt?’

14:00 De Goedkoope Simon, wie kent het winkelpand op de hoek Stationsstraat/Beekstraat in Apeldoorn nog? Voor nieuwsgierigen: de geschiedenis van het pand en zijn bewoners worden uitvoerig beschreven in het nieuwe boek Joodse Huizen, dat afgelopen weekeinde in Amsterdam werd gepresenteerd. De Goedkoope Simon behoort tot één van de 25 Joodse Huizen die in het boek aan bod komen. Schrijfster Claartje Chajes: ,,Het gezin Noach beleefde hier gouden tijden.’’