Twee gewonden bij ongeluk met drie auto's in Ugchelen

Zo helpt Sietse iemand op station Apeldoorn, zo is zijn portemon­nee verdwenen

26 juli Hij wil er niet aan: het idee dat iemand zijn portemonnee gestolen zou hebben, accepteert Sietse van der Wal nog even niet. Feit is dat zijn bezit weg is, nadat hij vanochtend in Apeldoorn iemand hielp die - vermoedelijk - een epileptische aanval kreeg.