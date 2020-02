Twee gewonden bij schietpartij in Apeldoorn, bezorgde ouders melden zich bij sporthal

Rond 17:45 uur kwamen de eerste meldingen over de schietpartij binnen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie is bezig met onderzoek en zette de omgeving voor een groot deel af. Het is nog niet duidelijk of er arrestaties zijn verricht. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse en er werd eveneens een traumahelikopter opgeroepen. Deze vertrok rond 18:30 uur weer. Ook houdt een politiehelikopter de omgeving in de gaten.

Bezorgde ouders

Een buurtbewoner zegt tegen de Stentor dat hij vier of vijf schoten heeft gehoord en in eerste instantie dacht dat het om vuurwerk ging. De mensen die nu in de sporthal aanwezig zijn, moeten voorlopig in het gebouw blijven. Bezorgde ouders van sporters die binnen moeten wachten, besloten een kijkje te gaan nemen bij de sporthal. Een deel van de sporters die al wel buiten was, werd opgehaald.

Buurtbewoner Paul van Oort kwam af op het geloei van de sirenes. Hij voelt zich niet meer veilig in zijn eigen straat. ,,Wat is dit nu weer? Het is elke keer wel wat.” Hij zegt het geweld te zien toenemen in zijn omgeving.

Tweede incident van de dag