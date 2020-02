Twee gewonden bij schietpartij in Apeldoorn

Rond 17:45 uur kwamen de eerste meldingen over de schietpartij binnen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie is bezig met onderzoek. Ook is nog niet duidelijk of er arrestaties zijn verricht. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse en er werd eveneens een traumahelikopter opgeroepen. Ook houdt een politiehelikopter de omgeving in de gaten.