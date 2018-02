Twee jaar cel voor Apeldoornse onderwijsfraudeur

Hij kreeg daarbij hulp van Wim van den B., die destijds rector was van het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Hij diende talloze valse facturen in bij het Rotterdamse schoolbestuur, voor werk dat hij in werkelijkheid niet deed. Van den B. profiteerde rijkelijk mee van de oplichting. Ook hij moet daarom twee jaar de cel in, plus één jaar voorwaardelijk. Dat is opvallend want justitie had slechts een taakstraf van 240 uur tegen hem geëist. Maar de rechtbank tilt zwaar aan fraude met gemeenschapsgeld.