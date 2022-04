Twee jaar na de uitzending gaat Tegenlicht Meet up over geestelijke gezondheidszorg alsnog door in Apeldoorn

De Tegenlicht Meet Up ‘Gewoon Gek’, over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, gaat in Apeldoorn op 28 april alsnog door. Dat is ruim twee jaar na de oorspronkelijke uitzending van de documentaire van Tegenlicht .

Al enkele jaren vindt er kort na de tv-documentaires van Tegenlicht in Apeldoorn een debatavond plaats over het onderwerp van de uitzending. Dat gebeurt onder de noemer ‘Tegenlicht Meet Up 055’. Zoals vrijwel alle bijeenkomsten kwamen die in maart 2020 abrupt tot stilstand vanwege de coronauitbraak. Nu pakt de Apeldoornse organisatie de draad weer op.

In Nederland wachten zo’n 90.000 mensen op psychische hulp. In de documentaire Gewoon Gek van februari 2020 passeerde een aantal initiatieven van pioniers die vinden dat de geestelijke gezondheidszorg moet veranderen, de revue.

‘Radicaal anders’

Op 28 april gaat het in Wittenborg University of Applied Sciences over de geestelijke gezondheidszorg in Nederland in het algemeen en Apeldoorn in het bijzonder. De vraag of het niet ‘radicaal anders’ moet in de Apeldoornse geestelijke gezondheidszorg staat centraal.

Meerdere deskundigen komen aan het woord. Dat zijn ervaringsdeskundige Ewout Kattouw, voorzitter van de Nederlandse ggz Ruth Peetoom en zorgondernemer Bram van der Leden. En ook bezoekers kunnen na afloop vragen stellen en meedoen met de discussie.

De deur van de Wittenborg University of Applied Sciences aan Spoorstraat 23 is om 19.00 uur open. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Toegang is gratis, kaarten zijn te reserveren via de website.