Twee jongens beroven persoon in de buurt van CODA Apeldoorn

Gaan we schaatsen in Apeldoorn? Nog maar één centimeter ijs nodig voordat de ijsbaan opengaat

12:03 De kans wordt steeds groter dat dit weekend geschaatst kan worden aan De Voorwaarts in Apeldoorn. Morgenochtend neemt de baancommissie een besluit of de baan goed genoeg is. Dat is afhankelijk van de dikte van het ijs. Momenteel is er nog één centimeter ijs nodig om open te kunnen gaan.