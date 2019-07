Twee jongens mishandeld en beroofd in Matenpark Apeldoorn: politie zoekt daders

Deelnemers Obstacle Run Mheenpark gaan door duikers onder weg door

9:00 Het is best spannend, zegt Dave van den Brink. Want zijn er zaterdag 7 en zondag 8 september genoeg deelnemers voor de eerste Obstacle Run in het Mheenpark? ,,We hebben begrepen dat de meeste mensen zich pas na de vakantie in gaan schrijven. Dus het duurt nog weken voor we antwoord hebben op die vraag.’’