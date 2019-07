Twee jongens mishandeld en beroofd in Matenpark Apeldoorn

Op slippers en zónder blaas: zo loopt Albert (71) uit Apeldoorn zijn 40ste vierdaagse

15 juli Is dit wel handig? Zijn vrouw was er niet blij mee. Ook de familie waar hij logeert keek bedenkelijk. Amper twee weken geleden is Apeldoorner Albert Eckhardt (71) ontslagen uit het ziekenhuis, waar zijn blaas is verwijderd. Toch loopt hij deze week de vierdaagse in Nijmegen...