Twee jongens op scooter raken gewond bij ongeluk in Apeldoorn

Iets na 22.00 uur vanavond kwamen er bij de hulpdiensten meldingen binnen dat er in de buurt van café Friends in De Eglantier een scooter in botsing was gekomen met een personenauto. Er kwamen twee ambulances ter plaatse. De slachtoffers, die samen op de scooter zaten, werden door de ambulancemedewerkers gecontroleerd en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Zij raakten gewond aan hun benen en armen. Hoe erg die verwondingen zijn, is niet duidelijk.