Twee mannen gewond na schietpartij in Apeldoorn, daders nog spoorloos

Video & updateBij een schietpartij aan de Zilverschoon in Apeldoorn zijn vanavond twee mannen gewond geraakt. Dat meldt de politie Oost-Nederland. Het incident vond plaats op een parkeerplaats tegenover Sporthal Mheenpark. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.

Rond 17:45 uur kwamen de eerste meldingen over de schietpartij binnen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie is bezig met onderzoek en zette de omgeving voor een groot deel af. De forensische opsporing en de technische recherche zullen later vanavond uitgebreid sporenonderzoek gaan doen op de plek van de schietpartij. Daarin wordt ook gekeken naar een mogelijk verband met eerdere schietincidenten in de wijk.

Traumahelikopter

Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse en er werd eveneens een traumahelikopter opgeroepen. Deze vertrok rond 18:30 uur weer. Ook hield een politiehelikopter de omgeving in de gaten. De dader of daders van de schietpartij zijn nog voortvluchtig, zegt een woordvoerder van de politie. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe ernstig zij gewond zijn, is niet duidelijk.

Volledig scherm Hulpdiensten bieden ondersteuning na de schietpartij in Apeldoorn. © Pim Velthuizen

Bezorgde ouders

Een buurtbewoner zegt tegen de Stentor dat hij vier of vijf schoten heeft gehoord en in eerste instantie dacht dat het om vuurwerk ging. De mensen die nu in de sporthal aanwezig zijn, moeten voorlopig in het gebouw blijven. Bezorgde ouders van sporters die binnen moeten wachten, besloten een kijkje te gaan nemen bij de sporthal. Een deel van de sporters die al wel buiten was, werd opgehaald.

Buurtbewoner Paul van Oort kwam af op het geloei van de sirenes. Hij voelt zich niet meer veilig in zijn eigen straat. ,,Wat is dit nu weer? Het is elke keer wel wat.” Hij zegt het geweld te zien toenemen in zijn omgeving. Op Facebook beklagen inwoners van Apeldoorn zich over het park rond de sporthal, dat als hangplek wordt gezien en waar vaker overlast zou zijn.

Tweede incident van de dag