Twee mannen omgekomen bij crash met sportvliegtuig in Zwarte Meer

Het vliegtuigje verdween vlak na 11.00 uur van de radar en stortte door nog onbekende oorzaak neer in het water tussen Genemuiden en Kraggenburg. Na inzet van de hulpdiensten bleek vanmiddag omstreeks 15.00 uur dat de twee mannen die in het vliegtuig zaten de crash niet hebben overleefd. De veiligheidsregio laat weten dat de twee slachtoffers nog in het vliegtuig zitten.

Bergingsbedrijf Klaas Post uit Urk is op de plek des onheils net als de brandweer en een aantal duikers. Veel kan hij niet zeggen. Maar dat het om het vliegtuigje gaat weet hij zeker. ,,We liggen er momenteel boven.’’ Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland heeft dat inmiddels bevestigd.

Zwaarder materieel nodig

Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de ondiepte van het water. Boten kunnen er maar moeilijk bij komen en het vliegtuig heeft zich ook vast in de grond geboord. ,,Om het vliegtuig te kunnen bergen is zwaarder materieel nodig’’, aldus de woordvoerder.

De meeste hulpdiensten gaan nu weg van de plek van het ongeluk. Politie en Rijkswaterstaat blijven achter om het toestel te bergen. ,,Dat zal zeker nog wel een paar uur duren.’’ Het scheepvaartverkeer lag geruime tijd stil omdat de vaarweg was afgesloten. Die is inmiddels weer vrijgegeven.

De plek des onheils was voor hulpdiensten slecht bereikbaar. Een verharde afmeerplaats in het verlengde van de Neushoornweg bij Ens werd daarom gebruikt als uitvalsbasis, op drie kilometer afstand van het gecrashte vliegtuigje. Brandweer, politie en KNRM verzamelden daar al hun materieel.

Lestoestel uit Lelystad

Het neergestorte vliegtuig is een lestoestel van het Lelystadse bedrijf Zelf Vliegen, dat onder meer toekomstige piloten van vliegtuigmaatschappij Transavia opleidt. Het is de luchtvaartmaatschappij niet bekend of er ook werknemers van Transavia in het vliegtuig zaten, en wat er precies is gebeurd. Volgens de veiligheidsregio waren er twee mensen aan boord.