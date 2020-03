Twee medewerkers Gelre Ziekenhuizen besmet met corona, ook patiënt in ziekenhuis opgenomen

Voorganger preekt voor vrijwel lege kerk in Apeldoorn: ‘Ik stel me achter dat glas van die camera een volle zaal voor’

16:32 Hij kijkt recht in de camera die iets verder in de zaal staat opgesteld, wetend dat het grote publiek ‘daarachter’ zit. Voorganger Peter van der Weerd heeft het zaterdag nog even speciaal geoefend. Want praten tegen een vrijwel lege zaal, dat is de voorganger van de kerk De Basis in Apeldoorn niet gewend. ,,Ik stel me achter dat glas van die camera een volle zaal voor, zo voel ik dat ik tóch in nauw contact sta met de kerkgangers.’’