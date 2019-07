Twee rijstroken op A50 bij Hoenderloo dicht na ongeluk: uur vertraging

School­sport brengt in Apeldoorn gymdocent in de klas: ‘Kinderen enthousi­ast maken’

6:45 Apeldoornse basisscholen kunnen een vakdocent gym in huis halen door zich via schoolsport in te schrijven voor clinics. Op veel scholen was het zo dat de leerkracht alle gymlessen verzorgde, maar daar is een kentering zichtbaar.