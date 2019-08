Twee ton voor opleiding sociaal werk Aventus in Apeldoorn

Coaches

Om dit voor elkaar te krijgen, is MBO Sociaal Werk(t) in het leven geroepen. Dit gaat op 1 september van start. Hierin werken Aventus, welzijnsorganisaties en gemeenten in de Stedendriehoek samen. Sociaal Werk(t) legt accenten op de onderdelen technologie, duurzaamheid, creativiteit en ondernemerschap. ‘Met ondersteuning van praktijkleercoaches leren studenten tijdens hun opleiding wat gevraagd wordt van de sociaal werker van de toekomst’, stelt de provincie.

Sociaal werkers ondersteunen mensen die in de problemen zijn geraakt (of dreigen te komen) door bijvoorbeeld huurschuld, problemen met een uitkering of het vinden van een plek in de hulpverlening. Volgens Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland, ligt er in de wijken veel werk voor sociaal werkers. Uit onderzoek onder werkgevers blijkt dat het aantal vacatures in de sociaal werk-sectoren gestaag stijgt, ondanks de bezuinigingen in de afgelopen jaren. Een personeelsprobleem is op komst, concludeerde Sociaal Werk Nederland onlangs.