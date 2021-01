Twee weken lang geen treinen van Apeldoorn naar Deventer en Zutphen (en andersom)

Dat heeft alles te maken met de grote onderhoudsbeurt die het spoor in Apeldoorn krijgt. ,,Die is echt nodig", weet ProRail-woordvoerder Aldert Baas. ,,Het is net als met je huis schilderen. Als je dat niet op tijd doet, is de schade nog veel groter. We hebben ervoor gekozen om het in één keer goed aan te pakken. Dat levert nu veel hinder op, maar dan ben je er ook voor jaren vanaf.”

Nóg slimmer

Reizigers moeten uiteraard rekening houden met extra reistijd. Want van dinsdag 16 februari 22.00 uur tot maandag 1 maart 7.00 uur rijden er vanuit Apeldoorn bussen in plaats van treinen richting het oosten van Nederland en vice versa. Op zaterdag 27 en zondag 28 februari is het nóg slimmer, want dan is er ook geen treinverkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn.

Quote Doordat er meer thuisge­werkt wordt, hebben in Apeldoorn weer meer mensen overlast van de werkzaamhe­den zelf Aldert Baas, ProRail

,,We hebben er bewust rekening mee gehouden dat het in die periode ook de voorjaarsvakantie zit. Dan is het wat rustiger", vertelt Baas. Daarnaast is het vanwege het coronavirus natuurlijk sowieso al minder druk in de trein. ,,Dat scheelt ook inderdaad. Maar doordat er meer thuisgewerkt wordt, hebben in Apeldoorn weer meer mensen overlast van de werkzaamheden zelf. Om te voorkomen dat omwonenden daardoor overvallen worden, hebben ze inmiddels een informatiebrief ontvangen.”

Daarin staat uitgelegd wat en wanneer er precies gaat gebeuren. Behalve het vervangen van rails, wissels, bovenleiding, spoorgrind, kabels en leidingen, worden ook de wissels slimmer ingericht. Er komen er minder - twee in plaats van vier - terug, waardoor de kans op storingen kleiner wordt. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Koning Stadhouderlaan tot het spoor ter hoogte van de Zutphensestraat (richting station Osseveld) en de Laan van Erica (richting station De Maten). Het meeste werk gebeurt aan de oostkant van het centraal station.