Twee weken voorwaardelijk voor Apeldoornse potloodventer

De 58-jarige Hans W. uit Apeldoorn is donderdag veroordeeld tot twee weken cel voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. De man liep rond met een ontbloot geslachtsdeel bij recreatiegebied Bussloo op 29 juli vorig jaar. En dat was niet de eerste keer.

Twee weken terug werd in de rechtszaal duidelijk dat hij eerder is veroordeeld voor bloot lopen. Al sinds de jaren tachtig komt W. regelmatig in aanraking met politie en justitie. Zijn strafblad telt inmiddels vijftien pagina´s.

Omdat de verdachte zelf niet aanwezig was, bleef een verklaring voor de gebeurtenissen uit. Ook zijn bewindvoerder kon geen uitleg geven over zijn beweegredenen. ´De vorige keer dat ik hem daarover wilde spreken, probeerde hij mijn auto te vernielen´, vertelde die de rechtbank.

Verstandelijk beperkt

Wel kon hij inzicht geven in de geestelijke toestand van W.. Hij is verstandelijk beperkt met een IQ van 42 en heeft het geestelijke niveau van een kind van zeven. In oude rapporten van de reclassering staat dat de Apeldoorner een groot kind is dat agressief wordt als hij zijn zin niet krijgt. Nieuwe rapporten zijn er niet, want hij wil nergens aan meewerken.