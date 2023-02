Twee werelden komen met Dominique en Vincent, kooivechter en artiest, bij elkaar in The Gym in Apeldoorn

met video Door deze ‘brieven­bus­gluur­der’ verdwijnt veilig gevoel in Apeldoorn­se buurt: ‘Ze zocht een touwtje’

De buurt is geschokt, het vertrouwen van een bewoonster in Apeldoorn in het goede van de mens flink geschaad. Ze legde met een bewakingscamera aan huis een wel heel brutale vrouw vast, die bij de voordeur door de brievenbus kijkt, voelt en lijkt te kijken of er ramen openstaan. ,,Die wilde inbreken, dat kan niet anders. Ze zocht naar een touwtje.”