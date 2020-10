Twee winkelcentra en delen binnenstad vuurwerkvrij in Apeldoorn

KAART | Aantal positief geteste mensen in Oost-Nederland daalt bijna overal

11 oktober Het aantal positief geteste mensen in IJsselland en Flevoland is ten opzichte van gisteren gedaald. Vooral in veiligheidsregio IJsselland daalde het aantal nieuwe positieve tests flink. Alleen in Noord- en Oost-Gelderland steeg het aantal besmettingen opnieuw fors.