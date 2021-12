Twee zendmasten langs A50 in brand gestoken: drie incidenten in week tijd

Update + videoLangs de A50 zijn vannacht twee zendmasten in brand gestoken. Het gaat om incidenten in Loenen en Beekbergen, beide masten staan bij elkaar in de buurt. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze twee brandstichtingen en een zendmastbrand van afgelopen zondag- op maandagnacht langs de A50 ter hoogte van Epe. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

In eerste instantie was het vannacht rond 02.00 uur raak op de Oude Arnhemseweg langs de A50 bij Loenen, waar het de brandweer lukte om het vuur in de zendmast snel onder controle te krijgen. Vlak daarna kwam ook de melding binnen van een andere zendmastbrand, dit keer aan de Reeënbergweg in Beekbergen.

De vlammen waren te zien vanaf de A50. Met meerdere voertuigen en een hoogwerker rukte de brandweer uit en op locatie bleek de zendmast volledig in brand te staan. Na enige tijd was het vuur onder controle.

Volledig scherm Twee branden in twee zendmasten vannacht langs de A50, eerst in Loenen en daarna in Beekbergen. Brandstichting wordt onderzocht. © Luciano de Graaf

Brandstichting

De politie gaat uit van brandstichting en is een onderzoek gestart naar beide zendmastbranden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Op de plek waar de zendmasten staan is in beide gevallen een stuk hekwerk doorgezaagd door de dader of daders. ,,Dat is één van de signalen waarvan wij zeggen: dan kun je van brandstichting uitgaan", laat politiewoordvoerder Sven Strijbosch weten.

Dat vermoeden heeft ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. ,,Die brandjes in zendmasten gaan meestal niet vanzelf aan”, zegt een woordvoerder. De precieze schade aan de beide zendmasten is nog niet bekend. Volgens de brandweerwoordvoerder zal de eigenaar van de zendmasten een inspectie uitvoeren om te kijken of alles nog werkt.

Opvallend

Of beide branden een verband met elkaar hebben, maakt onderdeel uit van het politieonderzoek. ,,Helemaal zeker weten doe je het niet op het moment dat je nog geen verdachte hebt. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat het zo kort na elkaar gebeurd", aldus Strijbosch.

In de nacht van zondag 12 op maandag 13 december was er rond 03.00 uur ook een zendmastbrand langs de A50, toen ter hoogte van Epe. Ook hier wordt uitgegaan van brandstichting. De politie roept vrachtwagenchauffeurs en automobilisten die in de bewuste nachten over de A50 hebben gereden op om beeldmateriaal na te kijken en relevante dashcambeelden te delen met het opsporingsteam.

Reeks branden

Het is niet voor het eerst dat zendmasten aan worden gestoken in Nederland. Vorig jaar werden verspreid over het land tientallen zendmasten in brand gestoken, onder meer in Dronten. De brandstichtingen hadden mogelijk te maken met protest tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Of deze nieuwe branden in Loenen, Beekbergen en Epe gaan om gerichte acties tegen het 5G-netwerk, maakt onderdeel uit van het lopende politieonderzoek.

Volledig scherm De locatie rondom de zendmasten in Loenen en Beekbergen is afgezet door de politie. Op de foto is te zien dat één van de buizen van het hek is verdwenen. © Luciano de Graaf

