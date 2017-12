Twee zwaargewonden bij ernstig ongeluk op N304 tussen Ugchelen en Hoenderloo

De 31-jarige vrouw, inwoonster van Vlissingen, bleek niet aanspreekbaar. Zij is uit de auto gehaald en direct door ambulancepersoneel gereanimeerd. Vervolgens werd de vrouw overgebracht naar een ziekenhuis in Zwolle. De 62-jarige bestuurster, afkomstig uit Apeldoorn, is naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. Beide vrouwen liepen divers ernstig letsel op. De twee bestuurders vanuit de richting Hoenderloo, een 58-jarige Edenaar respectievelijk een 19-jarige inwoner van Veenendaal, bleven ongedeerd. Zij zijn in het politiebureau verhoord.