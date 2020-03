Tweede coronapatiënt in Apeldoorn, in totaal zes nieuwe besmettingen op de Veluwe

Er zijn vandaag zes nieuwe coronabesmettingen vastgesteld op de Noordwest-Veluwe en in Apeldoorn. Dat meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat om één inwoner van Apeldoorn, één Harderwijker, twee Ermeloërs en twee Nunspeters. Alle patiënten zijn in isolatie geplaatst.

Het totale aantal besmettingen in de regio Noord- en Oost-Gelderland komt daardoor nu uit op 13. Hoeveel patiënten er inmiddels zijn genezen, is niet duidelijk. Die worden niet in dat cijfer meegenomen, meldt de GGD.

Bij één van de nieuwe gevallen in Ermelo is er een link met Italië. De Apeldoornse patiënt heeft de ziekte opgelopen door contact te hebben met een besmette Nederlander. Over de andere besmettingen geeft de GGD geen details prijs.