Tweede golf autobranden in Apeldoorn: totaal stijgt explosief

En toen was het plots rustig. Nadat het gevreesde virus Nederland bereikt had, hoefde de Apeldoornse brandweer nauwelijks meer uit te rukken voor auto's die in de fik stonden. De afgelopen weken is het echter weer alle hens aan dek. Sinds 13 september moesten de spuitgasten vijf keer uitrukken voor een autobrand. Ze konden niet voorkomen dat daarbij in totaal liefst acht voertuigen verwoest werden.