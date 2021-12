Tweede Kamer doet oproep aan koning: laat Kroondomein Het Loo het hele jaar open

De Tweede Kamer heeft Koning Willem-Alexander opgeroepen om Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn het hele jaar open te houden voor het publiek. Als het aan de koning ligt blijft ruim de helft van het natuurgebied op de Veluwe drie maanden per jaar gesloten zodat hij kan jagen. De politiek hoopt op ‘een royaal gebaar’.

Al decennia is Kroondomein Het Loo in het najaar afgesloten voor publiek. Volgens de huidige subsidieregeling, die eind dit jaar afloopt, mogen de natuurbeheerders de bossen tussen Elspeet en Apeldoorn gedurende het jachtseizoen afsluiten voor het publiek. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst jaagt Koning Willem-Alexander één dagdeel per jaar op wild in het bosgebied, waar vooral edelherten, reeën en wilde zwijnen zitten.

Subsidie

Er is al langer kritiek dat tegen deze sluiting in het najaar terwijl de koning wel subsidie krijgt om het gebied te onderhouden. De Koning heeft onlangs alleen subsidie aangevraagd voor een deel waar hij niet jaagt. Het gaat om een bedrag van 4,2 miljoen euro voor een periode van zes jaar. Ruim de helft van Kroondomein Het Loo blijft drie maanden per jaar gesloten voor de jacht.

D66 en de Partij voor de Dieren hebben daarom in de Tweede Kamer een motie ingediend waarbij de Koning wordt opgeroepen om het gehele Kroondomein Het Loo het hele jaar open te houden. ,,Het zou een royaal gebaar van de Koning zijn als hij de kroondomeinen het hele jaar openstelt. Mede door corona zijn heel veel mensen gaan genieten van de natuur, waardoor het heel druk is geworden in bepaalde natuurgebieden”, stelt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

Aanpassing

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde de motie vanmiddag. De Tweede Kamer heeft zich al vaker uitgesproken tegen beperkte openstelling van het Kroondomein. Zo heeft de Tweede Kamer in 2018 per motie ook aangegeven dat het Kroondomein jaarrond open moet zijn. Steeds is er niets aan het beleid rond de beperkte openstelling veranderd.

